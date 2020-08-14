Призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Иванюк недоволен своим результатом на старте сезона

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк, одержавший победу на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске с результатом 2,15 метра, недоволен тем, как начал летний сезон. Об этом Иванюк сообщил ТАСС.

"Турнир в Брянске стал для меня первым стартом этого сезона, поэтому столь невысокий результат (2,15 метра) в какой-то степени объясним. Хотя и погода сегодня здесь тоже немного подкачала, было прохладно и ветрено. Я понимаю, что мне нужно еще поработать над техникой, так как из-за пандемии долгое время не имел возможности нормально тренироваться. Попробую через две недели на Кубке России, который пройдет также в Брянске, выступить получше", - сказал Иванюк.

"Что касается Мемориала Знаменских, который пройдет через неделю у меня дома в Смоленске, то я пока еще не знаю, выступлю ли на нем. Нужно все обсудить с тренером, но вполне возможно, что я в это время буду только тренироваться", - заметил спортсмен.

Мемориал Знаменских пройдет в Смоленске с 21 по 22 августа, Кубок России - в Брянске с 29 по 30 августа.