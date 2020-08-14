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Лига чемпионов

Тест футболиста "Барселоны" Умтити дал положительный результат на коронавирус

Болезнь защитника протекает без симптомов, он находится на изоляции

ТАСС, 14 августа. Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Самуэль Умтити заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что болезнь 26-летнего футболиста протекает без симптомов, он находится на изоляции. Клуб проинформировал о случае заражения спортивные власти и органы здравоохранения. Футболисты, контактировавшие с Умтити, пройдут дополнительное обследование.

В пятницу "Барселона" должна провести матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (Германия). Начало встречи - в 22:00 мск.

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