Тест футболиста "Барселоны" Умтити дал положительный результат на коронавирус

ТАСС, 14 августа. Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Самуэль Умтити заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что болезнь 26-летнего футболиста протекает без симптомов, он находится на изоляции. Клуб проинформировал о случае заражения спортивные власти и органы здравоохранения. Футболисты, контактировавшие с Умтити, пройдут дополнительное обследование.

В пятницу "Барселона" должна провести матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (Германия). Начало встречи - в 22:00 мск.