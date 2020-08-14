Участниками регионального этапа фестиваля ГТО в Липецкой области стали 64 человека

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" прошел в пятницу в Липецкой области, его участниками стали 64 человека. Об этом ТАСС сообщила начальница отдела внедрения ГТО информационно-аналитического центра развития физической культуры и спорта Липецкой области Ольга Селиванова.

В связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль прошел без зрителей. Участниками регионального этапа стали 16 команд, в состав каждой вошли по четыре человека.

"Первый этап фестиваля прошел в муниципалитетах и районах, сегодня соревновались победители того этапа, - пояснила Селиванова. - Команды состояли из мамы, папы, бабушки и ребенка. Участники выполнили ряд нормативов - подтягивание на высокой и низкой перекладине, поднимание туловища из положения лежа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны, а заключительным этапом стала эстафета".

"Победителем фестиваля стала семья Башкатовых из Липецка, на втором месте еще одни представители Липецка - семья Орловых. Замыкают тройку лидеров представители Долгоруковского района - семья Ждановых, - рассказала собеседница агентства. - Помимо спортивных этапов, семьи поучаствовали и в творческом конкурсе, где нужно было нарисовать плакат. Тут победила семья Пономаревых из Хлевенского района".