{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Готов к труду и обороне

Участниками регионального этапа фестиваля ГТО в Липецкой области стали 64 человека

В связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль прошел без зрителей
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4 AAAAAAA

Описание
© Пресс-служба Регионального оператора Липецкой области
© Пресс-служба Регионального оператора Липецкой области
© Пресс-служба Регионального оператора Липецкой области
© Пресс-служба Регионального оператора Липецкой области

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" прошел в пятницу в Липецкой области, его участниками стали 64 человека. Об этом ТАСС сообщила начальница отдела внедрения ГТО информационно-аналитического центра развития физической культуры и спорта Липецкой области Ольга Селиванова.

В связи с эпидемиологической обстановкой фестиваль прошел без зрителей. Участниками регионального этапа стали 16 команд, в состав каждой вошли по четыре человека.

"Первый этап фестиваля прошел в муниципалитетах и районах, сегодня соревновались победители того этапа, - пояснила Селиванова. - Команды состояли из мамы, папы, бабушки и ребенка. Участники выполнили ряд нормативов - подтягивание на высокой и низкой перекладине, поднимание туловища из положения лежа, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны, а заключительным этапом стала эстафета".

"Победителем фестиваля стала семья Башкатовых из Липецка, на втором месте еще одни представители Липецка - семья Орловых. Замыкают тройку лидеров представители Долгоруковского района - семья Ждановых, - рассказала собеседница агентства. - Помимо спортивных этапов, семьи поучаствовали и в творческом конкурсе, где нужно было нарисовать плакат. Тут победила семья Пономаревых из Хлевенского района".

Теги
РоссияЛипецкая областьГТО
Футбол в России
"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:0
Читать полностью