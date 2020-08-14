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Футбол в России

Футболист "Химок" Тихий: мы настраивались на победу в матче с "Сочи"

Встреча второго тура РПЛ завершилась со счетом 1:1

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболисты "Химок" ставили перед собой цель выиграть в гостях у "Сочи" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал защитник "Химок" и капитан команды Дмитрий Тихий.

"Химки" заработали первое очко в текущем сезоне РПЛ, сыграв вничью с "Сочи" со счетом 1:1.

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"Мы ехали в Сочи за тремя очками, у соперника очень хорошая команда, но мы тем не менее настраивались именно на победу и, в принципе, были близки к ней. Забили хороший гол, долгое время вели в счете, имели еще неплохие моменты, - сказал Тихий. - Но повторю, что у сочинцев в составе есть очень хорошие футболисты. Думаю, что мало у кого получится выиграть здесь".

"Наверное, ничья справедливый итог. Мы проводим первые матчи в РПЛ, но чувствуем себя здесь абсолютно комфортно. Набрали первое очко, со всеми можно играть и выигрывать. Уверен, все у нас будет хорошо", - добавил он.

"Химки" в следующем туре 18 августа сыграют на выезде с "Тамбовом".

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