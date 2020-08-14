"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

Забитыми мячами в игре отметились Джордан Ларссон (51-я минута, с пенальти) и Эсекьель Понсе (69). На 17-й минуте Ларссон поразил ворота "Ахмата", однако после просмотра повтора арбитрами, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR), взятие ворот было отменено, так как мяч попал в руку шведского форварда. На 77-й минуте защитник "Ахмата" Максим Ненахов был удален за вторую желтую карточку.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Столичный "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие-Арене" в Москве.

Перед началом матча стало известно, что руководить "Спартаком" в матче будет ассистент главного тренера Доменико Тедеско Андреас Хинкель. Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что Тедеско пропустил матч из-за плохого самочувствия.

Клубы провели 27-й очный матч в рамках чемпионатов России, "Спартак" одержал 16-ю победу, на счету грозненского клуба, который ранее назывался "Терек", восемь побед, еще три матча завершились вничью. 15 июля в матче 29-го тура сезона-2019/20 РПЛ "Спартак" дома разгромил "Ахмат" со счетом 3:0.

В первом туре сезона-2020/21 "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2, с четырьмя очками клуб на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, "Ахмат" ранее на выезде сыграл вничью с тульским "Арсеналом", команда располагается на 11-м месте, в активе клуба одно очко.

В третьем туре столичный клуб 19 августа на выезде сыграет с "Уфой", клуб из Грозного в этот же день примет волгоградский "Ротор".

Ход матча

Болельщики "Спартака" ожидали второй домашний матч команды в новом сезоне с некоторым напряжением и сдержанным оптимизмом. После игры с "Сочи" (2:2), в концовке которой из-за ошибки судей в ворота "Спартака" был назначен пенальти и команда упустила победу, фанаты "Спартака" перед встречей с "Ахматом" с опаской высказывались в отношении арбитров. Никто из пришедших на "Открытие-Арену" не забыл нашумевшее заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна о том, что команда снимется с чемпионата. Оно в итоге не было реализовано, но внимание к проблеме рефери было повышенным.