"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Столичный "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие-Арене" в Москве.
Забитыми мячами в игре отметились Джордан Ларссон (51-я минута, с пенальти) и Эсекьель Понсе (69). На 17-й минуте Ларссон поразил ворота "Ахмата", однако после просмотра повтора арбитрами, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR), взятие ворот было отменено, так как мяч попал в руку шведского форварда. На 77-й минуте защитник "Ахмата" Максим Ненахов был удален за вторую желтую карточку.
Перед началом матча стало известно, что руководить "Спартаком" в матче будет ассистент главного тренера Доменико Тедеско Андреас Хинкель. Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что Тедеско пропустил матч из-за плохого самочувствия.
Клубы провели 27-й очный матч в рамках чемпионатов России, "Спартак" одержал 16-ю победу, на счету грозненского клуба, который ранее назывался "Терек", восемь побед, еще три матча завершились вничью. 15 июля в матче 29-го тура сезона-2019/20 РПЛ "Спартак" дома разгромил "Ахмат" со счетом 3:0.
В первом туре сезона-2020/21 "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2, с четырьмя очками клуб на данный момент занимает первое место в турнирной таблице, "Ахмат" ранее на выезде сыграл вничью с тульским "Арсеналом", команда располагается на 11-м месте, в активе клуба одно очко.
В третьем туре столичный клуб 19 августа на выезде сыграет с "Уфой", клуб из Грозного в этот же день примет волгоградский "Ротор".
Ход матча
Болельщики "Спартака" ожидали второй домашний матч команды в новом сезоне с некоторым напряжением и сдержанным оптимизмом. После игры с "Сочи" (2:2), в концовке которой из-за ошибки судей в ворота "Спартака" был назначен пенальти и команда упустила победу, фанаты "Спартака" перед встречей с "Ахматом" с опаской высказывались в отношении арбитров. Никто из пришедших на "Открытие-Арену" не забыл нашумевшее заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна о том, что команда снимется с чемпионата. Оно в итоге не было реализовано, но внимание к проблеме рефери было повышенным.
Традиционное объявление составов на игру в этот день вызвало немало обсуждений - и речь идет не о включении или невключении в состав того или иного игрока. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не приехал вместе с командой на игру, что в условиях пандемии коронавируса вызвало вопросы у любителей футбола. Глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов сообщил ТАСС, что немецкий специалист из-за плохого самочувствия остался в отеле; при этом собеседник агентства подчеркнул, что результат теста на коронавирус у тренера был отрицательным. В этот день вместо Тедеско командой с бровки руководил Хинкель.
Повод говорить о судьях появился у болельщиков "Спартака" уже в первом тайме - на 17-й минуте Ларссон открыл счет, главный арбитр встречи Евгений Турбин засчитал взятие ворот. Диктор успел объявить о голе, однако вмешалась VAR - при детальном разборе эпизода оказалось, что нападающий успел подыграть себе рукой. Спустя несколько минут хозяева еще раз поразили ворота Гиорги Шелии, но на этот раз боковой арбитр зафиксировал положение "вне игры". Эти эпизоды сопровождались оскорбительными скандированиями фанатов в адрес руководства Российского футбольного союза.
"Спартак" владел подавляющим преимуществом, но до перерыва не смог конвертировать его в голы. В начале второго тайма болельщики домашней команды минутой молчания почтили память известного спартаковского болельщика Алексея Васюка, известного по прозвищу Бахыт. Он ушел из жизни год назад в возрасте 34 лет. К лету 2019 года на его счету было более 500 посещений выездных матчей футбольных и хоккейных команд "Спартака", а также сборной России по футболу.
После перерыва красно-белые продолжили владеть инициативой и довольно быстро сумели открыть счет. На 51-й минуте встречи Турбин назначил не самый очевидный пенальти, который реализовал Ларссон. Хозяева поля на этом не успокоились и на 69-й минуте удвоили преимущество - Эсекьель Понсе сделал счет 2:0. Ближе к концу матча был удален защитник "Ахмата" Ненахов. "Спартак" полностью контролировал ход матча и добился заслуженной победы.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|9
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|10
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|12
|Химки
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0