Юран: "Химки" могли победить "Сочи" в матче РПЛ, если бы спокойней действовали в атаке

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран считает, что если бы его бывшие подопечные сыграли чуть спокойней в атаке в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи", то могли бы заработать три очка. Об этом он сказал ТАСС.

"Привезти ничью с выезда, от такой крепкой команды как "Сочи" - хороший результат, - сказал Юран. - До перерыва играли в атаку, во втором тайме стали немного прижиматься, пропустили необязательный мяч. Доводить до момента, когда будет прострел, нежелательно, максимально нужно стараться блокировать, не доиграли этот момент, Нобоа успел пробить. Чуть спокойней если в атаке бы сыграли, могли увезти три очка".

"В целом рад за ребят, которые стараются, хочу всех поздравить с первым набранным баллом в премьер-лиге. Рад за Александра Трошечкина, который теперь забивает и в премьер-лиге. Он умеет находить свободные зоны, есть у него голевое чутье", - добавил бывший тренер подмосковного клуба.

Юран выразил надежду, что "Химкам" удастся по итогам сезона сохранить место в премьер-лиге. "Задача максиму для команды будет, наверное, сохранение места, с учетом первого сезона, плюс не было пока сильного усиления. Тем не менее с тем подбором игроков, который сейчас есть, у "Химок" должно все получиться. Все парни боевые, с характером, самоотдачей, всех их знаю, должны справиться. После добытых первых баллов должна прибавляться и спортивная агрессия, должны в ряде матчей пробовать играть уже с позиции силы", - заключил Юран.

В турнирной таблице "Сочи" занимает девятое место с двумя очками, "Химки" идут на 12-й строчке в турнирной таблице с одним баллом. "Сочи" в следующем туре 18 августа примет казанский "Рубин", "Химки" в этот же день сыграют на выезде с "Тамбовом".