Футболист "Спартака" Урунов надеется дебютировать за команду в матче против "Уфы"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Новичок футбольного клуба "Спартак" полузащитник Остон Урунов надеется, что дебютирует за красно-белых в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой". Об этом он рассказал журналистам.

"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

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Урунов не сыграл пока за "Спартак" ни одного матча, перенеся коронавирус. "Спартак" в пятницу одержал домашнюю победу со счетом 2:0 над грозненским "Ахматом" во втором туре РПЛ.

"Надеюсь сыграть в следующем матче", - сказал Урунов. Полузащитник не стал отвечать на вопросы об игре и судействе.

В следующем туре красно-белые 19 августа сыграют с "Уфой" на выезде.

"Спартак" объявил о заключении контракта с 19-летним Уруновым 5 августа. Ранее полузащитник выступал в "Уфе".