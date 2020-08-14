Гунько: "Химки" в матче РПЛ против "Сочи" подвела реализация

"Игра получилась неровной, первый тайм мы сыграли, как планировали, провели неплохие атаки, создали моменты, вскрывали там, где хотели вскрыть, но, к сожалению, реализация во втором тайме подвела. У нас были возможности для быстрых выходов - если бы забили, концовка была бы легче. В первом тайме мы встречали [соперника] высоко, как и планировали, разрушали атаки. Во втором тайме соперник провел замены и достаточно широко растянул нас по флангам, что создавало сложности, мы не смогли отодвинуть давление от своих ворот", - сказал Гунько.

В турнирной таблице "Сочи" занимает девятое место с двумя очками, "Химки" идут на 12-й строчке в турнирной таблице с одним баллом. "Сочи" в следующем туре 18 августа примет казанский "Рубин", "Химки" в этот же день сыграют на выезде с "Тамбовом".