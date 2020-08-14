Мостовой назвал ожидаемой победу "Спартака" над "Ахматом" в матче РПЛ

"Победа ожидаема, "Спартак" должен обыгрывать "Ахмат" в любом случае. Все развиваются, меняются в нашем чемпионате, и только "Ахмат" все тот же по игре", - сказал Мостовой.

"Спартак" и в первой игре должен был брать три очка, но все мы знаем, по какой причине этого не случилось. Команда играла тот матч хорошо и сейчас смотрелась уверенно. С этим составом, где есть глубина, исполнители, команда должна быть минимум в четверке, бороться за еврокубки. И, может, совпадение, но команда выиграла, когда не было [Доменико] Тедеско на тренерской скамейке", - добавил он.

В следующем туре "Спартак" 19 августа сыграет с "Уфой" на выезде.