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Футбол в России

Мостовой назвал ожидаемой победу "Спартака" над "Ахматом" в матче РПЛ

Московский клуб выиграл со счетом 2:0

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа московского футбольного клуба "Спартак" над "Ахматом" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) выглядела ожидаемой. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых и сборной России Александр Мостовой.

В пятницу "Спартак" одержал победу над "Ахматом" со счетом 2:0.

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"Победа ожидаема, "Спартак" должен обыгрывать "Ахмат" в любом случае. Все развиваются, меняются в нашем чемпионате, и только "Ахмат" все тот же по игре", - сказал Мостовой.

"Спартак" и в первой игре должен был брать три очка, но все мы знаем, по какой причине этого не случилось. Команда играла тот матч хорошо и сейчас смотрелась уверенно. С этим составом, где есть глубина, исполнители, команда должна быть минимум в четверке, бороться за еврокубки. И, может, совпадение, но команда выиграла, когда не было [Доменико] Тедеско на тренерской скамейке", - добавил он.

В следующем туре "Спартак" 19 августа сыграет с "Уфой" на выезде.

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