Газизов: "Спартак" решил не рисковать здоровьем Тедеско в игре с "Ахматом"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов заявил, что клуб не стал рисковать здоровьем главного тренера Доменико Тедеско, поэтому тот не поехал на матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом". Об этом Газизов сообщил журналистам.

В пятницу "Спартак" одержал победу со счетом 2:0. Игрой "Спартака" в матче руководил помощник Тедеско Андреас Хинкель. Перед матчем глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС, что Тедеско не смог приехать на матч из-за недомогания, при этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"Он с утра начал чувствовать себя не очень. В связи с тем, что такая ситуация в стране и мире, решили не рисковать. Надеюсь, все будет хорошо", - сказал Газизов.

"Завтра мы все будем проходить тест на коронавирус. [Сроки возвращения Тедеско] будут зависеть от того, как он будет себя чувствовать", - добавил он.

В следующем туре красно-белые 19 августа сыграют с "Уфой" на выезде.