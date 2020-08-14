Футболист "Уфы" Бизяк сломал ребро, у Кротова подозрение на сотрясение мозга

ТАСС, 14 августа. У футболиста "Уфы" Вячеслава Кротова подозрение на сотрясение мозга, а у форварда клуба Ловро Бизяка сломано ребро. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.

В пятницу "Уфа" на выезде в большинстве обыграла тульский "Арсенал" со счетом 3:2 во втором туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В предыдущий раз клубы встречались 22 июля в последнем туре прошлого сезона.

"Поменялось то, что много других игроков, тогда не довлел результат. А это новый чемпионат, эмоции, надо по-новому доказывать. Кротов - подозрение на сотрясение мозга, а у Бизяка сломано ребро", - сказал Евсеев.

Главный тренер "Арсенала" Сергей Подпалый назвал поражение от "Уфы" обидным.

"Получили необязательный гол в раздевалку после простой подачи, потом была провальная пятиминутка, получаем один гол. Не сумели в обороне перестроиться, получили 11-метровый, к тому же потеряли двух игроков в следующей игре. Надо исправить ошибки, нельзя терять концентрацию. Нужно добавлять в единоборствах, будешь их проигрывать - будешь проигрывать игру", - отметил он.

В третьем туре подопечные Евсеева 19 августа примут столичный "Спартак". "Арсенал" на выезде встретится 18 августа с "Краснодаром".