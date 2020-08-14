"Ахмат" сообщил, что замененный в матче со "Спартаком" Нижич чувствует себя нормально

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорватский защитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Зоран Нижич, получивший травму в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского "Спартака", чувствует себя нормально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ахмата".

Нижич был заменен после того, как ему в лицо попал мяч, игрока увезли с поля на электрокаре, а затем оказывали помощь в подтрибунном помещении "Открытие-Арены".

"Он в раздевалке. Все нормально с ним", - сказали в пресс-службе.