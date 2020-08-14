Газизов надеется, что новички "Спартака" Урунов и Кокорин смогут сыграть в матче с "Уфой"

В пятницу "Спартак" одержал домашнюю победу со счетом 2:0 над грозненским "Ахматом". Матч пропустили новички красно-белых - полузащитник Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин. Они также не принимали участия в игре первого тура против "Сочи" (2:2).

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов надеется, что в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Уфой" на поле смогут выйти новички команды. Об этом Газизов сообщил журналистам.

"Надеюсь, с "Уфой" кто-то из новичков сыграет. Урунов набирает кондиции, он переболел коронавирусом. Надеемся, что он и Саша будут готовы к матчу с "Уфой", - сказал Газизов.

Гендиректор рассказал про возможные трансферы. "Давайте потерпим и сделаем хороший трансфер. Трансферы на выход вероятны: если будут хорошие предложения и если игроки будут готовы, мы не будем никого удерживать. Если футболист для себя решил уйти, надо отпускать", - отметил он.

В составе "Спартака" в этом сезоне ни одного матча не сыграл голландский полузащитник Гус Тил, который является самым дорогим приобретением в истории клуба. "Официальные запросы на игроков есть. Что касается Тила, то он хороший игрок. Давайте подождем, пусть Доменико (Тедеско - главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) принимает решение, пока рано об этом [уходе] говорить", - отметил он.

В следующем туре красно-белые 19 августа сыграют с "Уфой" на выезде.