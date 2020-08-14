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Футбол в России

Хинкель: "Спартак" заслужил победу в матче РПЛ против "Ахмата"

Московский клуб победил со счетом 2:0

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Столичный "Спартак" одержал заслуженную победу над грозненским "Ахматом" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением на пресс-конференции поделился ассистент главного тренера "Спартака" Андреас Хинкель.

В пятницу "Спартак" на своем поле переиграл "Ахмат" со счетом 2:0. Московской командой в матче руководил Хинкель, так как наставник красно-белых Доменико Тедеско пропустил игру из-за плохого самочувствия.

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"Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию и реализовали свои шансы, мы заслужили эту победу. Очень важно, что команда показала характер и страсть. Система видеоассистента рефери делает футбол лучше и честнее, но иногда бывает, что ты не можешь быть до конца уверен, что гол засчитан. Ждать проверки и потом праздновать гол - это странная ситуация", - сказал Хинкель.

"Мы готовим нашу команду со знанием соперника, сегодня мы сделали правильный шаг. Мы планируем подготовку к игре все вместе, эта победа заслужена всем персоналом, всем тренерским штабом. В целом игра удалась, были отдельные индивидуальные ошибки", - добавил специалист.

В следующем туре красно-белые 19 августа сыграют с "Уфой" на выезде.

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