Хинкель: "Спартак" заслужил победу в матче РПЛ против "Ахмата"

В пятницу "Спартак" на своем поле переиграл "Ахмат" со счетом 2:0. Московской командой в матче руководил Хинкель, так как наставник красно-белых Доменико Тедеско пропустил игру из-за плохого самочувствия.

"Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию и реализовали свои шансы, мы заслужили эту победу. Очень важно, что команда показала характер и страсть. Система видеоассистента рефери делает футбол лучше и честнее, но иногда бывает, что ты не можешь быть до конца уверен, что гол засчитан. Ждать проверки и потом праздновать гол - это странная ситуация", - сказал Хинкель.

"Мы готовим нашу команду со знанием соперника, сегодня мы сделали правильный шаг. Мы планируем подготовку к игре все вместе, эта победа заслужена всем персоналом, всем тренерским штабом. В целом игра удалась, были отдельные индивидуальные ошибки", - добавил специалист.

В следующем туре красно-белые 19 августа сыграют с "Уфой" на выезде.