Газизов: все решения судей в матче "Спартак" - "Ахмат" были верными

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Все решения, принимавшиеся судьей Евгением Турбиным в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом", были верными. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

"Давления никакого не было, все решения судьи были верными. Что касается первого отмененного гола, то видно, что была игра рукой. Поэтому до решения понимал, что гол могут отменить", - сказал Газизов.

"Думаю, видно, что команда меняется и не концентрируется на вещах, которые против команды. Характер есть, два незасчитанных гола показали, что мы дальше гнем свою линию. Поздравляю болельщиков, потому что это их победа, они долго ждали. Болельщики - это самый главный фактор, они ведут команду вперед", - добавил Газизов.

В следующем туре красно-белые 19 августа сыграют с "Уфой" на выезде.