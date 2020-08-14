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Футбол в России

Газизов: все решения судей в матче "Спартак" - "Ахмат" были верными

Генеральный директор "Спартака" поздравил болельщиков клуба с долгожданной победой

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Все решения, принимавшиеся судьей Евгением Турбиным в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом", были верными. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

"Спартак" одержал победу над "Ахматом" со счетом 2:0.

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"Давления никакого не было, все решения судьи были верными. Что касается первого отмененного гола, то видно, что была игра рукой. Поэтому до решения понимал, что гол могут отменить", - сказал Газизов.

"Думаю, видно, что команда меняется и не концентрируется на вещах, которые против команды. Характер есть, два незасчитанных гола показали, что мы дальше гнем свою линию. Поздравляю болельщиков, потому что это их победа, они долго ждали. Болельщики - это самый главный фактор, они ведут команду вперед", - добавил Газизов.

В следующем туре красно-белые 19 августа сыграют с "Уфой" на выезде.

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