Газизов: у "Спартака" нет необходимости продавать футболистов для покупки новичков

Во время летнего трансферного окна "Спартак" подписал контракты с бывшим нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Уфы" Остоном Уруновым. В это же время из команды на правах аренды ушли нападающие Георгий Мелкадзе (в "Ахмат") и Александр Руденко (в "Сочи"), а также полузащитники Александр Ломовицкий и Артем Тимофеев (в "Химки").

"Мы должны соответствовать финансовому fair play - это самая главная задача, - сказал Газизов. - Мы не должны уходить в большие затраты. Пока мы идем в определенных границах. Сейчас плюс-минус ноль".

"У нас есть временной фактор, до зимы спокойно терпит. Определенная фора у нас есть", - добавил гендиректор "Спартака", отвечая на вопрос о том, должен ли клуб продать кого-то перед покупкой нового игрока.

Проект финансового fair play был утвержден исполкомом УЕФА в сентябре 2009 года, новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами. Из-за нарушения этих правил из еврокубков было исключено в 2015 году московское "Динамо", а в октябре 2018-го УЕФА отстранил на один сезон казанский "Рубин".