"Колорадо" удвоил преимущество в серии первого раунда плей-офф НХЛ с "Аризоной"

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (4-я минута), Тайсон Джост (14) и Андре Бураковски (58), у проигравших отличились Клейтон Келлер (17) и Михаэль Грабнер (26).

ТАСС, 14 августа. "Колорадо" обыграл "Аризону" со счетом 3:2 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне.

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин не сумел отличиться результативными действиями, как и его партнеры по команде нападающий Владислав Наместников и защитник Никита Задоров.

"Колорадо" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третья игра серии состоится 15 августа (начало в 22:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.