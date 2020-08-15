Капитан ФК "Спартак" Джикия заявил, что не может представить свой уход из команды

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Джикия может перейти в московский "Локомотив". 14 августа портал Sport24 сообщил, что интерес к защитнику проявлял итальянский "Наполи", но переход не состоялся, потому что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско попросил владельца клуба Леонида Федуна сохранить игрока в команде.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Защитник и капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия заявил, что не может представить себе переход в другой клуб. Об этом Джикия рассказал журналистам.

"О "Локомотиве" были разговоры не со мной, а в прессе, - сказал Джикия. - Я спокойно реагировал, потому что меня каждый год сватают в "Локомотив". Я, конечно же, уважаю "Локомотив", 10 лет провел в системе клуба. Ничего плохого говорить не буду, на сегодняшний день я игрок "Спартака".

"Я не представляю, что могу покинуть "Спартак". Тем более сейчас, в такое время", - добавил капитан красно-белых.

Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Олимп - Суперкубок России 2017 года. За время выступлений в составе красно-белых защитник принял участие в 105 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач. Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.