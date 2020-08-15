Капитан ФК "Спартак" Джикия попросил не задавать игрокам вопросы о судействе

В пятницу "Спартак" дома обыграл "Ахмат" со счетом 2:0. Еще два мяча красно-белых не были засчитаны - в первом случае гол Джордана Ларссона был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR), во втором - боковой арбитр зафиксировал положение "вне игры" у Джикии. В первом туре в игре с "Сочи" (2:2) в ворота спартаковцев было назначено два пенальти, впоследствии экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза признала назначение второго одиннадцатиметрового удара ошибочным решением. В концовке сезона-2019/20 в играх московской команды также выносились спорные судейские решения, в том числе с использованием VAR.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Защитник и капитан футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия после победного матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" попросил не задавать ему и другим игрокам красно-белых вопросы о судействе. Об этом Джикия заявил в разговоре с журналистами.

"Я судейство не обсуждаю, - сказал Джикия. - Прошу не задавать такие вопросы мне и моим ребятам. У Джордана была рука, я был в офсайде, точно знал это - когда Соболев чиркнул, я уже видел, что был последним около штанги".

"Я не то что бы принял решение [не говорить о судьях]. Договорились с ребятами, что не будет такого, что мы будем обсуждать судей. Хочется концентрироваться на своей игре, а не обсуждать что-то вне футбола. Очень много эмоций отнимает и в самой игре, и после нее, так спокойнее", - добавил капитан "Спартака".

Также Джикия заявил, что футболисты "Спартака" уже утром знали о самочувствии главного тренера команды Доменико Тедеско: "Доменико неважно себя чувствовал. Не первый раз у нас такое, что нами Хинкель руководит - такое бывает. Главное, чтобы он выздоровел и присоединился к нам, потому что он важен".