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Зимние олимпийские виды спорта

Полиция нашла кокаин в доме норвежского лыжника Нортуга

Олимпийский чемпион заявил, что невероятно сожалеет перед теми, кого разочаровал

ТАСС, 15 августа. Полиция нашла кокаин в доме двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга. Об этом спортсмен написал в Instagram.

"Прошлой ночью меня остановила полиция за превышение скорости и меня отвезли в больницу для анализа крови. Кроме того, в моем доме полиция обнаружило небольшое количество наркотиков, это кокаин. Я в отчаянии и боюсь того, что будет в будущем. Я невероятно сожалею перед теми, кого я снова разочаровал. Я знаю, что будет уголовное дело, я возьму ответственность за то, что сделал", - написал 34-летний спортсмен.

Нортуг является двукратным чемпионом Олимпийских игр 2010 года, он побеждал в командном спринте и на дистанции 50 км классическим стилем, также на этой Олимпиаде он завоевал серебро в эстафете и бронзу в личном спринте. Норвежец становился победителем чемпионатов мира 13 раз, еще трижды становился вторым.

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НорвегияЗимние олимпийские виды спорта
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