"Монреаль" разгромил "Филадельфию" во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 15 августа. "Монреаль" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:0 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в матче отметились Томаш Татар (2-я и 22-я минуты), Йеспери Котканиеми (13, 51) и Йоэль Армиа (48). 13 августа главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен был госпитализирован с болью в груди, позднее он успешно перенес операцию по стентированию коронарной артерии. Временно исполнять обязанности главного тренера клуба будет Кирк Мюллер.
Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов не сумел отличиться результативными действиями, проведя на льду 23 минуты 49 секунд и завершив матч при общем показателе полезности "0".
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч серии пройдет 17 августа (начало - 03:00 мск).
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.