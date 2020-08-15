"Монреаль" разгромил "Филадельфию" во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ

Заброшенными шайбами в матче отметились Томаш Татар (2-я и 22-я минуты), Йеспери Котканиеми (13, 51) и Йоэль Армиа (48). 13 августа главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен был госпитализирован с болью в груди, позднее он успешно перенес операцию по стентированию коронарной артерии. Временно исполнять обязанности главного тренера клуба будет Кирк Мюллер.

ТАСС, 15 августа. "Монреаль" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:0 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов не сумел отличиться результативными действиями, проведя на льду 23 минуты 49 секунд и завершив матч при общем показателе полезности "0".

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч серии пройдет 17 августа (начало - 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.