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Лига чемпионов

Пике: "Барселона" достигла дна, клуб нуждается в изменениях на всех уровнях

В пятницу испанский клуб проиграл "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:8

ТАСС, 15 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" достиг дна после разгромного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов, клубу необходимо провести изменения на всех уровнях. Таким мнением поделился защитник клуба Жерар Пике, комментарий которого приводит газета Marca.

В пятницу "Бавария" разгромила "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 8:2, нанеся каталонской команде крупнейшее поражение в еврокубках.

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"Это была ужасная игра, чувство ужасное, стыд. Давайте все задумаемся, клубу нужны изменения, я не говорю о тренере или игроках. Я не хочу никому указывать, структурно команда нуждается в изменениях на всех уровнях, потому что это не первый раз, когда это происходит с нами", - сказал Пике.

"Я первый, кто предлагает себя, должна прийти новая кровь и изменить эту динамику, я первым уйду из команды, если понадобится, потому что я думаю, что мы достигли дна. Мы все должны решить, что лучше для клуба", - добавил защитник.

В полуфинале Лиги чемпионов 19 августа "Бавария" сыграет с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и французским "Лионом", которые встретятся 15 августа.

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