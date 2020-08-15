Матч призеров в Черкизове. "Локомотив" и Краснодар" сыграют во втором туре РПЛ

Центральным матчем дня и всего тура станет поединок призеров последнего турнира - "Локомотива" и "Краснодара". Последние два матча этих команд, проходившие в августе и ноябре прошлого года, завершились с одинаковым счетом 1:1, причем у железнодорожников в обеих встречах забивал Гжегож Крыховяк. Обе команды в первом туре одержали выездные победы - "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" (2:0), а "Краснодар" переиграл "Уфу" (3:0).

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Второй тур Тинькофф - Российской премьер-лиги завершится уже в субботу. Это связано с плотным графиком матчей чемпионата в августе - следующий тур стартует во вторник.

За "Локомотив" лишь два дня назад был заявлен белорусский нападающий Виталий Лисакович, перешедший из солигорского "Шахтера". В пятницу заявку пополнил сербский защитник Слободан Райкович, так что оба субботним вечером могут появиться на поле "РЖД-Арены". Обеим командам удалось избежать серьезных травм в преддверии очной встречи.

Первый матч дня в Москве проведут "Динамо" и "Ротор". В последний раз команды играли в столице в конце марта 2004 года, тогда бело-голубые разгромили проводившего, как оказалось, свой последний сезон в премьер-лиге соперника со счетом 5:0. "Динамо" стартовало в новом чемпионате с победы в Екатеринбурге над "Уралом" со счетом 2:0. "Ротор" же уступил на своем поле действующему чемпиону страны "Зениту" (0:2).

Участие Влашича под вопросом

Армейцы в третий раз в своей истории сыграют с "Тамбовом". В последний раз команды играли друг с другом в заключительном туре прошлого сезона, ЦСКА выиграл тогда со счетом 2:0. В предыдущем матче с "Химками" (2:0) из-за небольшой травмы не принимал участия хорватский полузащитник московской команды Никола Влашич, а в ходе игры повреждение получил Алан Дзагоев. Он избежал серьезной травмы, но пока неизвестно, сможет ли Дзагоев вместе с Влашичем сыграть против "Тамбова". Вполне возможно, их поберегут перед гостевой игрой следующего тура с "Зенитом".

"Рубин" и "Урал" встретятся в Казани. Вместо главного тренера Леонида Слуцкого, который был дисквалифицирован на две игры (одну из них - условно), руководить командой в субботнем матче будет тренер Олег Веретенников. Также помочь казанцам не сможет является дисквалифицированный защитник Сильвие Бегич.