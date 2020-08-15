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НХЛ

Передача Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от поражения в матче плей-офф НХЛ с "Ванкувером"

Встреча завершилась в овертайме

ТАСС, 15 августа. "Ванкувер" обыграл "Сент-Луис" в овертайме со счетом 4:3 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Бо Хорват (8-я и 66-я минуты), Таннер Пирсон (34) и Элиас Петтерссон (46). У проигравших отличились Райан О'Райли (39), Самуэль Блэз (50) и Давид Перрон (60). Российский нападающий Владимир Тарасенко сделал результативную передачу в эпизоде с голом Перрона.

"Ванкувер" увеличил преимущество в серии до четырех побед (2-0). Третья встреча серии состоится в понедельник.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, а команды Восточной конференции - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

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