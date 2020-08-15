Дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

ТАСС, 15 августа. "Вашингтон" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:5 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто.
В составе "Вашингтона" обе шайбы забросил российский нападающий Александр Овечкин (1-я и 27-я минуты). У "Айлендерс" отличились Ник Ледди (23), Мэтт Мартин (26), Брок Нельсон (27), Кэл Клаттербак (58) и Андерс Ли (59). Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу, его партнеры по команде нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов очков не набрали. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 23 броска из 25.
Всего на счету 34-летнего Овечкина теперь 67 голов в плей-офф НХЛ. Он вышел на первое место в лиге по этому показателю с момента своей первой шайбы в Кубке Стэнли (2008) и обогнал Сидни Кросби, в активе которого 65 голов за этот период. Всего же по числу шайб в плей-офф НХЛ Овечкин теперь занимает 18-е место в истории лиги. Для российского капитана столичного клуба этот матч стал восьмым в Кубке Стэнли, где он смог отличиться как минимум дважды.
"Айлендерс" увеличили преимущество в серии до четырех побед (2-0). Третья игра серии состоится в воскресенье (начало - 19:00 мск).
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.