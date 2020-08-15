Дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче плей-офф НХЛ с "Айлендерс"

В составе "Вашингтона" обе шайбы забросил российский нападающий Александр Овечкин (1-я и 27-я минуты). У "Айлендерс" отличились Ник Ледди (23), Мэтт Мартин (26), Брок Нельсон (27), Кэл Клаттербак (58) и Андерс Ли (59). Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу, его партнеры по команде нападающие Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов очков не набрали. Голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 23 броска из 25.

Всего на счету 34-летнего Овечкина теперь 67 голов в плей-офф НХЛ. Он вышел на первое место в лиге по этому показателю с момента своей первой шайбы в Кубке Стэнли (2008) и обогнал Сидни Кросби, в активе которого 65 голов за этот период. Всего же по числу шайб в плей-офф НХЛ Овечкин теперь занимает 18-е место в истории лиги. Для российского капитана столичного клуба этот матч стал восьмым в Кубке Стэнли, где он смог отличиться как минимум дважды.