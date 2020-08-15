"Филадельфия" обыграла "Хьюстон" в последнем матче регулярного чемпионата НБА

Самым результативным игроком матча стал сделавший дабл-дабл защитник "Хьюстона" Джеймс Харден. На его счету 27 очков и 10 результативных передач. В составе "Филадельфии" больше всех очков набрал форвард Тобиас Харрис (18).

"Сан-Антонио" не сыграет в плей-офф НБА впервые с 1997 года

В других матчах игрового дня "Торонто" победил "Денвер" (117:109), "Индиана" обыграла "Майами" (109:92), а "Лос-Анджелес Клипперс" в овертайме оказались сильнее "Оклахомы" (107:103).

Регулярный чемпионат НБА завершен. На данный момент известны все пары 1/4 финала Восточной конференции, а также три пары на Западе. В первом раунде плей-офф "Милуоки" сыграет с "Орландо", "Торонто" - с "Бруклином", "Бостон" - с "Филадельфией", "Майами" - с "Индианой", "Лос-Анджелес Клипперс" - с "Далласом", "Хьюстон" - с "Оклахомой", "Денвер" - с "Ютой". Последний участник плей-офф от Западной конференции определится в противостоянии "Портленда" и "Мемфиса", причем для попадания в число 16 лучших команд лиги "Мемфису" нужно будет победить дважды подряд. Сильнейший в этой паре сразится в плей-офф с "Лос-Анджелес Лейкерс".

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля, доигрывали его 22 команды, все матчи проходили в спортивном комплексе Disney в Орландо. Плей-офф стартует 17 августа на той же арене.