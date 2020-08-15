{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" приняла решение об увольнении Сетьена с поста главного тренера

В пятницу каталонский клуб проиграл "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен EPA-EFE/Rafael Marchante / POOL
Описание
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен
© EPA-EFE/Rafael Marchante / POOL

ТАСС, 15 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" отправит в отставку главного тренера команды Кике Сетьена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

На эту тему
"Бавария" разгромила "Барселону" со счетом 8:2 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

В пятницу "Бавария" разгромила "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 8:2, нанеся каталонской команде крупнейшее поражение в еврокубках.

"Барселона" уже решила уволить Кике Сетьена после ужасного поражения от "Баварии". Он не будет тренером в следующем сезоне", - написал Романо.

Сетьен стал главным тренером "Барселоны" в январе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. На посту главного тренера "Барселоны" 61-летний Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию. Под руководством Сетьена каталонская команда заняла второе место в чемпионате Испании, отстав от "Реала" на пять очков и уступила "Атлетику" в четвертьфинале кубка страны.

НБА
"Филадельфия" обыграла "Хьюстон" в последнем матче регулярного чемпионата НБА
Плей-офф стартует 17 августа
Читать полностью