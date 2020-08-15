{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Калгари" обыграл "Даллас" в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 21 из 23 бросков

ТАСС, 15 августа. "Калгари" одержал победу над "Далласом" со счетом 2:0 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Микаэль Баклунд (26-я минута) и Ти Джей Броди (51).

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 21 из 23 бросков. Его одноклубник нападающий Александр Радулов провел на площадке 17 минут и нанес по воротам соперника три броска, форвард Денис Гурьянов провел на льду около 17 минут, отметившись одним броском.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Калгари". Следующий матч пройдет 16 августа.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто, финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

Футбол в Испании
СМИ: "Барселона" приняла решение об увольнении Сетьена с поста главного тренера
В пятницу каталонский клуб проиграл "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8
Читать полностью