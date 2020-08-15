"Калгари" обыграл "Даллас" в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ

ТАСС, 15 августа. "Калгари" одержал победу над "Далласом" со счетом 2:0 в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Микаэль Баклунд (26-я минута) и Ти Джей Броди (51).

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 21 из 23 бросков. Его одноклубник нападающий Александр Радулов провел на площадке 17 минут и нанес по воротам соперника три броска, форвард Денис Гурьянов провел на льду около 17 минут, отметившись одним броском.