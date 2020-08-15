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Летние олимпийские виды спорта

Путин назвал долгожданным событием Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ

Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента РФ проходят в Москве 15-16 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента РФ и назвал турнир долгожданным и большим событием. Текст приветствия опубликован в субботу на сайте Кремля.

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"Традиционная президентская регата - всегда большое, долгожданное событие для любителей этого зрелищного вида спорта, и потому отрадно, что она вновь объединяет в Москве, на гребном канале в Крылатском сильных, талантливых спортсменов из разных стран, которым в ближайшие дни предстоит продемонстрировать мастерство и командную сплоченность, проявить характер и волю", - говорится в тексте.

Глава государства выразил уверенность в том, что яркая и красочная развлекательная программа турнира вызовет особый интерес зрителей.

Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента РФ проходят в Москве 15-16 августа.

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