Второй международный онлайн-турнир по художественной гимнастике запланирован на 28 октября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) отправила болгарской федерации этого вида спорта приглашение принять участие в международном онлайн-турнире, который запланирован на 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба Болгарской федерации художественной гимнастики (БФХГ).

Первый международный онлайн-турнир по художественной гимнастике с участием ведущих спортсменок четырех стран состоялся 28 июня. В соревнованиях, инициатором проведения которых стала ВФХГ, приняли участие представительницы России, Израиля, Узбекистана и Киргизии.

Как сообщила пресс-служба болгарской федерации, первоначально второй онлайн-турнир был запланирован на середину сентября, однако 12 августа было получено письмо из России с уведомлением о переносе соревнований на 28 октября. "Федерация художественной гимнастики Болгарии примет решение о возможности участия в турнире, если это не будет мешать подготовке сборной, так как тренировочные планы уже составлены. Окончательное решение будет принято позже", - говорится в сообщении.

В июньском онлайн-турнире гимнастки выступали как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях (с пятью мячами). Спортсменки сделали по два упражнения, в многоборье первенство не разыгрывалось. В групповых упражнениях принимали участие команды России и Узбекистана. В личных состязаниях участвовали 27 спортсменок, из которых 12 - юниорки.

Россиянка Дина Аверина первенствовала в упражнениях с лентой и с обручем. Ее сестра Арина Аверина стала первой в упражнениях с мячом. Россиянка Анастасия Гузенкова показала лучший результат в упражнениях с булавами. В групповых упражнениях с пятью мячами сборная России стала первой, опередив команду Узбекистана.

Главным турниром сезона должен стать чемпионат Европы в Киеве (26-29 ноября). Первоначально первенство планировалось провести в конце мая, но из-за пандемии оно было перенесено.