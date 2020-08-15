Британец Хьюз выиграл первую гонку этапа "Формулы-3" в Испании

ТАСС, 15 августа. Британский пилот команды HWA Racelab Джейк Хьюз выиграл первую гонку шестого этапа серии "Формула-3", который проходит в Испании.

Второе место занял новозеландец Лиам Лоусон (Hitech GP), тройку призеров замкнул американец Логан Сарджент из Prema.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, финишировал 11-м.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

В прошлом сезоне чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.