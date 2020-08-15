Боксер Поветкин вылетел в Великобританию на бой с Уайтом

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин вылетел в Великобританию на бой против Диллиана Уайта. Об этом ТАСС сообщили в компании "Мир бокса".

Боксер Поветкин не считает бой с Уайтом последним шансом в своей карьере

"Команда вылетела в Великобританию", - сказал собеседник агентства.

Ранее планировалось, что Поветкин вылетит 7 августа в связи с необходимостью пробыть на двухнедельном карантине по прилету. Однако позднее необходимость карантина была отменена, а вылет перенесен на более поздний срок.

Поединок между Поветкиным и Уайтом пройдет 22 августа в Брентвуде на специально оборудованной площадке на открытом воздухе без зрителей. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.