Клопп признан лучшим тренером Английской премьер-лиги в сезоне-2019/20

ТАСС, 15 августа. Наставник футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона-2019/20 в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

30 лет и одна пауза. Долгий путь "Ливерпуля" к титулу чемпиона Англии

Также на награду претендовали Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Брендан Роджерс ("Лестер") и Крис Уайлдер ("Шеффилд Юнайтед").

В прошедшем сезоне "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии. Мерсисайдский клуб впервые за 30 лет и в 19-й раз в истории завоевал титул, отрыв от второго места составил 18 очков.

Клопп стал первым в истории немецким тренером, выигравшим титул чемпиона Англии. Специалист возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. Под его руководством клуб становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира.

До перехода в "Ливерпуль" он возглавлял "Майнц" и дортмундскую "Боруссию", с которой дважды стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, а также доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее Клопп получал награды лучшему тренеру сезона по версиям Международной федерации футбола, Международной федерации футбольной истории и статистики, Ассоциации тренеров английских лиг, журналов World Soccer и Onze Mondial, а также Ассоциации европейских изданий. Помимо этого, он трижды становился лучшим тренером года в Германии и восемь раз признавался лучшим тренером месяца в Английской премьер-лиге.