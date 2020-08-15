СМИ: "Барселона" заплатит "Ливерпулю" €5 млн в случае победы "Баварии" в ЛЧ-2019/20

ТАСС, 15 августа. Испанскому футбольному клубу "Барселона" придется заплатить €5 млн английскому "Ливерпулю", если находящийся в аренде в немецкой "Баварии" полузащитник Филипе Коутиньо станет победителем Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Об этом сообщает портал Goal .

В "Барселону" бразильский футболист перешел в 2018 году из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн. Согласно пункту в контракте о трансфере, "Ливерпуль" дополнительно получит €5 млн в случае победы Коутиньо в Лиге чемпионов в период действия соглашения с испанским клубом. Коутиньо не смог закрепиться в основном составе команды, забив в 76 играх 21 гол, и в 2019 году был арендован "Баварией".

В пятницу "Бавария" обыграла "Барселону" со счетом 8:2. Коутиньо вышел на поле на 75-й минуте и отметился двумя голами в ворота испанской команды. В полуфинале "Бавария" 19 августа сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция).

По сообщениям германских СМИ, "Бавария" не собирается выкупать 28-летнего бразильца, не счету которого 9 голов в 35 матчах, в связи с чем полузащитник по завершении сезона Лиги чемпионов вернется в "Барселону". Вместе с клубом полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В составе мюнхенцев он выиграл чемпионат и Кубок Германии.

На счету Коутиньо в составе сборной Бразилии 66 матчей и 16 голов. Он вошел в состав символической сборной чемпионата мира - 2018.