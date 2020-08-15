Мурзагулов: матч с "Арсеналом" доказал, что "Уфа" может играть не только от обороны

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Председатель попечительского совета футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов назвал правильной работу тренерского штаба команды во главе с Вадимом Евсеевым, отметив, что футболисты сумели перестроиться на атакующую манеру игры по ходу встречи второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение Мурзагулов высказал ТАСС.

"Уфа" в пятницу в Туле обыграла местный "Арсенал" со счетом 3:2. По ходу встречи команда уступала со счетом 0:1.

"Мы очень рады, что у нас остается уфимский характер, мы не сдаемся и, когда надо, можем уфимскую броню переделать в уфимское копье - перейти от оборонительной тактики к атакующей, - сказал Мурзагулов. - Это характеризует работу тренерского штаба как правильную. Это приятный момент, а неприятный заключается в физике - когда команда подсела и пропускала, явно нас физически переигрывал соперник. Это, конечно, связано с тяжелой концовкой прошлого сезона".

"Нам забили, и мы были вынуждены раскрыться и пойти вперед. Пошла обоюдоострая игра", - добавил председатель попечительского совета "Уфы", рассуждая о том, почему в пятницу команды на двоих забили пять мячей, а в 30-м туре прошлого сезона сыграли вничью со счетом 0:0.

"Уфа" набрала 3 очка после двух матчей и по итогам пятничных матчей РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице. В третьем туре команда из столицы Башкортостана дома 19 августа сыграет со "Спартаком".