Мурзагулов: "Уфа" будет доказывать, что не является фарм-клубом "Спартака"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб и игроки футбольного клуба "Уфа" в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" будут стремиться доказать, что башкирская команда не является фарм-клубом красно-белых. Об этом ТАСС заявил председатель попечительского совета уфимцев Ростислав Мурзагулов.

Матч между "Уфой" и "Спартаком" в рамках третьего тура РПЛ состоится 19 августа в Уфе на стадионе "Нефтяник". Начало игры - 16:00 мск.

"Матчи со "Спартаком" принципиальны всегда, особенно с учетом того, что, пока в Уфе не было футбольного клуба, у "Спартака" здесь была достаточно большая армия фанатов. Можно сказать, что это внутреннее дерби. Мы на "Спартак" всегда настраиваемся по-особенному, поэтому у нас баланс встреч хороший", - сказал Мурзагулов.

Из 12 предыдущих встреч уфимцы выиграли пять, красно-белые - четыре, еще три игры завершились вничью.

В июле из "Уфы" в "Спартак" перешел генеральный директор Шамиль Газизов. В связи с этим в СМИ стали появляться предположения о том, что в играх между этими командами не будет спортивной составляющей и красно-белые одержат над уфимцами две победы. "Вадим Валентинович (Евсеев, главный тренер "Уфы" - прим. ТАСС) и игроки стремятся показать, что мы никакой не фарм-клуб. Думаю, игра будет очень интересной", - добавил председатель попечительского совета башкирского клуба.

"Спартак" сейчас на хорошем ходу. Я поеживаясь смотрел на атакующую игру нашего следующего соперника (в пятницу "Спартак" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0 - прим. ТАСС). Будет непросто, мы это понимаем. Думаю, набрать три очка можно за счет того, за счет чего это всегда удавалось - мы в атаку не бросимся и, как говорит Вадим Валентинович, они будут стараться нас переиграть, а мы их - перехитрить", - резюмировал собеседник агентства.