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Летние олимпийские виды спорта

Украинский волейболист Пашицкий получил российский паспорт

Игрок "Зенита" подал документы на получение гражданства РФ в июне
Дмитрий Пашицкий Волейбольный клуб "Зенит"
Описание
Дмитрий Пашицкий
© Волейбольный клуб "Зенит"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украинский блокирующий российского волейбольного клуба "Зенит" Дмитрий Пашицкий получил российский паспорт. Комментарий спортсмена ТАСС предоставила пресс-служба петербургского клуба.

32-летний волейболист выступает за "Зенит" с 2020 года. В июне он подал документы на получение российского гражданства.

"Я не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским, - сказал Пашицкий. - Несколько дней назад принял присягу, а сегодня получаю паспорт гражданина РФ. Конечно, очень рад этому событию".

Ранее Пашицкий выступал за кемеровский "Кузбасс", а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский "Канн".

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Волейболист Пашицкий заявил, что готов выступать за сборную России
Ранее украинский блокирующий петербургского "Зенита" получил российское гражданство
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