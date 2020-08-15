Украинский волейболист Пашицкий получил российский паспорт

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украинский блокирующий российского волейбольного клуба "Зенит" Дмитрий Пашицкий получил российский паспорт. Комментарий спортсмена ТАСС предоставила пресс-служба петербургского клуба.

32-летний волейболист выступает за "Зенит" с 2020 года. В июне он подал документы на получение российского гражданства.

"Я не раз говорил в интервью раньше, что ощущаю себя русским, - сказал Пашицкий. - Несколько дней назад принял присягу, а сегодня получаю паспорт гражданина РФ. Конечно, очень рад этому событию".

Ранее Пашицкий выступал за кемеровский "Кузбасс", а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский "Канн".