Волейболист Пашицкий заявил, что готов выступать за сборную России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украинский блокирующий петербургского волейбольного клуба "Зенит" Дмитрий Пашицкий, получивший российское гражданство, заявил, что готов выступать за сборную России. Об этом он рассказал ТАСС.

32-летний волейболист выступает за "Зенит" с 2020 года. В июне он подал документы на получение российского гражданства.

"Сборная России? Сначала мне надо получить спортивное российское гражданство, но препятствий этому нет. Спортивное гражданство у меня эстонское, но за сборную Эстонии я не заигран. Разумеется, если вдруг получу вызов в сборную России, приеду по первому зову, но это было бы прям какой-то сказкой - никогда не играть в сборных и сразу попасть в российскую, да еще и в олимпийский сезон. На позиции центрального блокирующего в сборной России выступают классные мастера, конкуренция колоссальная", - сказал Пашицкий.

Ранее Пашицкий выступал за кемеровский "Кузбасс", а также за ряд польских и эстонских клубов. С 2011 по 2014 год играл за французский "Канн".