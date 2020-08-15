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КХЛ

Крикунов: Шипачев, Кагарлицкий и Яшкин должны сыграть за "Динамо" на Кубке мэра Москвы

Турнир пройдет с 27 по 29 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Нападающие московского "Динамо" Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Яшкин должны сыграть на Кубке мэра Москвы по хоккею. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В субботу "Динамо" провело второй предсезонный матч с омским "Авангардом". Встреча завершилась победой "Авангарда" со счетом 7:2. Шипачев, Яшкин и Кагарлицкий, а также вратари "Динамо" Иван Бочаров и Александр Еременко пропускали игру.

"Шипачев завтра уже должен начать тренировки, остальные - позже. Но на кубке мэра они должны сыграть. У вратаря Александра Еременко повреждение паха, Иван Бочаров после болезни только дней пять работает", - сказал Крикунов.

Предсезонный турнир "Кубок мэра Москвы" с участием московских "Динамо", "Спартака" и ЦСКА, а также подольского "Витязя" пройдет с 27 по 29 августа. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом". "Динамо" проведет первую встречу 5 сентября на выезде с "Авангардом".

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