Волейболисты Пашицкий и Камехо могут получить российское спортивное гражданство осенью

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Вопрос смены спортивного гражданства волейболистов Дмитрия Пашицкого и Ореоля Камехо на российское может быть рассмотрен осенью. Об этом ТАСС сообщили в петербургском "Зените", за который выступают игроки.

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"Вопрос смены спортивного гражданства Камехо и Пашицкого может быть рассмотрен FIVB [Международная федерация волейбола] осенью. Дата пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Ранее украинец Пашицкий получил российский паспорт. При этом волейболист в разговоре с ТАСС отметил, что готов выступать за сборную России.

Камехо выступает за "Зенит" с 2017 года.