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Футбол в России

Футболисты "Динамо" сыграли вничью с "Ротором" в домашнем матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0
Футболисты "Динамо" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" сыграло вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 0:0 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В первом туре бело-голубые в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0, "Ротор" дома уступил чемпиону России петербургскому "Зениту" (0:2). Волгоградский клуб проводит в РПЛ первый сезон за 16 лет.

В следующем туре бело-голубые 19 августа примут "Ростов", "Ротор" в этот день в гостях сыграет с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак21104-24
2Динамо21102-04
3Краснодар11003-03
4Зенит11002-03
5Локомотив11002-03
6ЦСКА11002-03
7Ростов11001-03
8Уфа21013-53
9Сочи20203-32
10Рубин20111-31
11Урал20111-31
12Арсенал20112-31
13Ахмат20110-21
14Химки20111-31
15Ротор20110-21
16Тамбов10010-10
Теги
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