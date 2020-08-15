Футболисты "Динамо" сыграли вничью с "Ротором" в домашнем матче РПЛ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" сыграло вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 0:0 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В первом туре бело-голубые в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0, "Ротор" дома уступил чемпиону России петербургскому "Зениту" (0:2). Волгоградский клуб проводит в РПЛ первый сезон за 16 лет.

В следующем туре бело-голубые 19 августа примут "Ростов", "Ротор" в этот день в гостях сыграет с грозненским "Ахматом".