Футболисты "Динамо" сыграли вничью с "Ротором" в домашнем матче РПЛ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" сыграло вничью с волгоградским "Ротором" со счетом 0:0 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В первом туре бело-голубые в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0, "Ротор" дома уступил чемпиону России петербургскому "Зениту" (0:2). Волгоградский клуб проводит в РПЛ первый сезон за 16 лет.
В следующем туре бело-голубые 19 августа примут "Ростов", "Ротор" в этот день в гостях сыграет с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|9
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|10
|Рубин
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|11
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|12
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14
|Химки
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|15
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0