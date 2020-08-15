{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Рубин" без дисквалифицированного Слуцкого сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На эту тему
Тренер "Рубина" Слуцкий оштрафован на 200 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч

Мяч у хозяев забил Иван Игнатьев (35-я минута с пенальти), у гостей отличился Эрик Бикфалви (12, с пенальти). На 31-й минуте защитник хозяев Михаил Меркулов был удален за вторую желтую карточку, летом игрок перешел в "Рубин" из "Урала", за который выступал пять лет. На 63-й минуте полузащитник "Урала" Роман Емельянов получил вторую желтую карточку и был удален.

По причине дисквалификации главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого его обязанности в этом матче исполнял помощник Олег Веретенников.

В первом туре "Рубин" проиграл дома московскому "Локомотиву" (0:2), "Урал" - дома столичному "Динамо" с аналогичным счетом. На данный момент в турнирной таблице "Урал" располагается на 11-й строчке, в активе клуба одно набранное очко, "Рубин" также набрал одно очко и занимает 10-ю строчку. В следующем туре казанский клуб 18 августа проведет гостевую игру с "Сочи", "Урал" 19 августа на своем поле примет "Локомотив".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Спартак21104-24
2Динамо21102-04
3Краснодар11003-03
4Зенит11002-03
5Локомотив11002-03
6ЦСКА11002-03
7Ростов11001-03
8Уфа21013-53
9Сочи20203-32
10Рубин20111-31
11Урал20111-31
12Арсенал20112-31
13Ахмат20110-21
14Химки20111-31
15Ротор20110-21
16Тамбов10010-10
Теги
Российский футбол
Футбол в России
Футболисты "Динамо" сыграли вничью с "Ротором" в домашнем матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 0:0
Читать полностью