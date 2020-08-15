"Рубин" без дисквалифицированного Слуцкого сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ

Тренер "Рубина" Слуцкий оштрафован на 200 тыс. рублей и дисквалифицирован на один матч

Мяч у хозяев забил Иван Игнатьев (35-я минута с пенальти), у гостей отличился Эрик Бикфалви (12, с пенальти). На 31-й минуте защитник хозяев Михаил Меркулов был удален за вторую желтую карточку, летом игрок перешел в "Рубин" из "Урала", за который выступал пять лет. На 63-й минуте полузащитник "Урала" Роман Емельянов получил вторую желтую карточку и был удален.

По причине дисквалификации главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого его обязанности в этом матче исполнял помощник Олег Веретенников.

В первом туре "Рубин" проиграл дома московскому "Локомотиву" (0:2), "Урал" - дома столичному "Динамо" с аналогичным счетом. На данный момент в турнирной таблице "Урал" располагается на 11-й строчке, в активе клуба одно набранное очко, "Рубин" также набрал одно очко и занимает 10-ю строчку. В следующем туре казанский клуб 18 августа проведет гостевую игру с "Сочи", "Урал" 19 августа на своем поле примет "Локомотив".