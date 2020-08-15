"Рубин" без дисквалифицированного Слуцкого сыграл вничью с "Уралом" в матче РПЛ

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в домашнем матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мяч у хозяев забил Иван Игнатьев (35-я минута с пенальти), у гостей отличился Эрик Бикфалви (12, с пенальти). На 31-й минуте защитник хозяев Михаил Меркулов был удален за вторую желтую карточку, летом игрок перешел в "Рубин" из "Урала", за который выступал пять лет. На 63-й минуте полузащитник "Урала" Роман Емельянов получил вторую желтую карточку и был удален.
По причине дисквалификации главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого его обязанности в этом матче исполнял помощник Олег Веретенников.
В первом туре "Рубин" проиграл дома московскому "Локомотиву" (0:2), "Урал" - дома столичному "Динамо" с аналогичным счетом. На данный момент в турнирной таблице "Урал" располагается на 11-й строчке, в активе клуба одно набранное очко, "Рубин" также набрал одно очко и занимает 10-ю строчку. В следующем туре казанский клуб 18 августа проведет гостевую игру с "Сочи", "Урал" 19 августа на своем поле примет "Локомотив".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Уфа
|2
|1
|0
|1
|3-5
|3
|9
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|10
|Рубин
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|11
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|12
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|13
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|14
|Химки
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|15
|Ротор
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0