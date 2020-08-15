Гендиректор "Ротора": ничья с "Динамо" добавит уверенности перед следующими матчами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Ротор" Андрей Рекечинский считает, что ничейный результат выездного матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Динамо" поможет его команде перед следующими домашними матчами. Об этом Рекечинский рассказал ТАСС.
"Ротор", в последний раз выступавший в премьер-лиге в 2004 году, набрал первые очки в нынешнем сезоне.
"Мы довольны заработанным на выезде очком, для нас это плюс. Эта ничья добавит нам уверенности перед следующими домашними матчами. Мы сегодня играли против очень сильной команды, которая финишировала в зоне еврокубков в прошлом сезоне, мы уважаем эту команду. Так что ничья - положительный и позитивный результат для нас", - сказал Рекечинский.
Летнее трансферное окно в России закроется после 17 октября. "Мы продолжаем работать, искать игроков. Усиление у нас однозначно еще будет, ищем усиление на все позиции", - отметил он.
Следующий матч "Ротор" проведет на выезде с "Ахматом" 19 августа, после этого волгоградский клуб примет "Сочи" (22 августа) и "Спартак" (26 августа).