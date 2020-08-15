Гендиректор "Ротора": ничья с "Динамо" добавит уверенности перед следующими матчами

"Ротор", в последний раз выступавший в премьер-лиге в 2004 году, набрал первые очки в нынешнем сезоне.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Ротор" Андрей Рекечинский считает, что ничейный результат выездного матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Динамо" поможет его команде перед следующими домашними матчами. Об этом Рекечинский рассказал ТАСС.

"Мы довольны заработанным на выезде очком, для нас это плюс. Эта ничья добавит нам уверенности перед следующими домашними матчами. Мы сегодня играли против очень сильной команды, которая финишировала в зоне еврокубков в прошлом сезоне, мы уважаем эту команду. Так что ничья - положительный и позитивный результат для нас", - сказал Рекечинский.

Летнее трансферное окно в России закроется после 17 октября. "Мы продолжаем работать, искать игроков. Усиление у нас однозначно еще будет, ищем усиление на все позиции", - отметил он.

Следующий матч "Ротор" проведет на выезде с "Ахматом" 19 августа, после этого волгоградский клуб примет "Сочи" (22 августа) и "Спартак" (26 августа).