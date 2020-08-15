Тренер "Динамо" Новиков назвал матч с "Ротором" игрой упущенных возможностей

"Я бы назвал этот матч игрой неиспользованных возможностей. Мы создали много моментов, особенно во втором тайме, но не смогли забить. Результат неудовлетворительный. Что касается самоотдачи и качества игры, то особенно во втором тайме все было неплохо. Мы нанесли 23 удара, но не хватило точности в завершающей стадии", - отметил Новиков.

Новиков выпустил в стартовом составе на игру против "Ротора" тех же игроков, что и на матч прошлого тура с "Уралом" (2:0). "Эти игроки хорошо сыграли в Екатеринбурге и лучше всех себя проявили в тренировочном процессе, поэтому мы решили ничего не менять", - пояснил Новиков.

В третьем туре РПЛ "Динамо" 19 августа примет "Ростов".