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Футбол в России

Тренер "Динамо" Новиков назвал матч с "Ротором" игрой упущенных возможностей

По словам тренера, его команде не хватило точности в завершающей стадии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков назвал встречу второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ротором" матчем неиспользованных возможностей для своей команды. Такое мнение Новиков высказал на пресс-конференции.

Встреча завершилась со счетом 0:0, матч прошел в субботу.

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"Я бы назвал этот матч игрой неиспользованных возможностей. Мы создали много моментов, особенно во втором тайме, но не смогли забить. Результат неудовлетворительный. Что касается самоотдачи и качества игры, то особенно во втором тайме все было неплохо. Мы нанесли 23 удара, но не хватило точности в завершающей стадии", - отметил Новиков.

Новиков выпустил в стартовом составе на игру против "Ротора" тех же игроков, что и на матч прошлого тура с "Уралом" (2:0). "Эти игроки хорошо сыграли в Екатеринбурге и лучше всех себя проявили в тренировочном процессе, поэтому мы решили ничего не менять", - пояснил Новиков.

В третьем туре РПЛ "Динамо" 19 августа примет "Ростов".

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