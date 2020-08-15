Хацкевич: футболисты "Ротора" добились ничьей в матче с "Динамо" за счет самоотдачи

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Волгоградский "Ротор" добился ничейного результата в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря самоотдаче футболистов. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер команды Александр Хацкевич.

Встреча завершилась со счетом 0:0, игра состоялась в субботу.

"В первом тайме "Динамо" не прессинговало нас, давало выходить из обороны. Нам не хватало агрессии впереди. Начало второго тайма было за соперником, нас прижали к штрафной. Мы выдержали, за счет самоотдачи и самопожертвования добились первой ничьей", - отметил Хацкевич.

"Ротор" набрал первое очко в нынешнем сезоне РПЛ, в первом туре команда из Волгограда уступила "Зениту" со счетом 0:2. 19 августа "Ротор" на выезде встретится с "Ахматом".