Россиянин Шварцман занял второе место в первой гонке этапа "Формулы-2" в Испании

ТАСС, 15 августа. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял второе место в первой гонке этапа серии "Формула-2", который завершился в Испании.

Победу в гонке одержал японец Нобухару Мацусита из команды MP Motorsport, японец стартовал в гонке с 18-й позиции. Третье место занял китайский пилот команды UNI-Virtuosi Чжоу Гуаньюй.

Россиянин Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) занял 12-е место, Никита Мазепин (Hitech GP) завершил заезд на 13-й строчке.

Шварцман, который также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари", проводит первый сезон в "Формуле-2", в прошлом сезоне он стал чемпионом "Формулы-3". Для Мазепина текущий сезон в "Формуле-2" является вторым в карьере, для Маркелова - седьмым.