Бельгийского велогонщика госпитализировали после падения с моста на "Джиро ди Ломбардия"

ТАСС, 15 августа. Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул получил серьезные травмы в результате падения с моста в ходе ежегодной однодневной гонки "Джиро ди Ломбардия". Об этом сообщает Би-би-си.

Гонщик команды Deceuninck-Quick Step не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута. 23-летний бельгиец получил оперативную медицинскую помощь и был госпитализирован. Он находится в сознании в больнице в Комо.