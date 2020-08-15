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Летние олимпийские виды спорта

Бельгийского велогонщика госпитализировали после падения с моста на "Джиро ди Ломбардия"

Ремко Эвенепул находится в сознании в больнице в Комо
Ремко Эвенепул Fabio Ferrari/LaPresse via AP
Описание
Ремко Эвенепул
© Fabio Ferrari/LaPresse via AP

ТАСС, 15 августа. Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул получил серьезные травмы в результате падения с моста в ходе ежегодной однодневной гонки "Джиро ди Ломбардия". Об этом сообщает Би-би-си.

Гонщик команды Deceuninck-Quick Step не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута. 23-летний бельгиец получил оперативную медицинскую помощь и был госпитализирован. Он находится в сознании в больнице в Комо.

Победу в гонке одержал датчанин Якоб Фульсанг ("Астана"), вторым стал новозеландец Джордж Беннет (Jumbo Visma), третьим стал россиянин Александр Власов ("Астана").

В начале августа партнер Эвенепула по команде нидерландец Фабио Якобсен получил серьезные повреждения в результате аварии на первом этапе многодневки "Тур Польши". Он на большой скорости врезался в финишную створку из-за контакта с соперником, который был признан виновником этого инцидента и дисквалифицирован.

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