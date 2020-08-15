Команда спортшколы "Молния" одержала победу на соревнованиях ГТО по многоборью в Ярославле

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Соревнования "Битва спортивных школ" по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" прошли в субботу в Ярославле, победу одержала команда центра физической культуры и спорта "Молния". Об этом ТАСС сообщила руководитель регионального оператора ВФСК ГТО в Ярославской области Анна Иванова.

В команды спортивных школ и центров вошли спортсмены-тренеры, инструкторы, методисты и другие сотрудники, которые продемонстрировали свои навыки в выполнении норм ГТО.

"Быть полностью подготовленным к тестированию по комплексу ГТО сотрудникам муниципальных центров тестирования особенно важно, а соревновательный дух всегда добавляет азарта для достижения наилучших результатов, - отметила Иванова. - В программу соревнований вошли такие испытания комплекса ГТО, как подтягивания, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, рывок гири 16 кг, прыжок в длину с места, наклон вперед, челночный бег и поднимание туловища из положения лежа. По итогам соревнований третье место в общекомандном зачете заняла команда СШОР 15, второе место у команды СШОР 8 имени В. Беляйкова, победу одержала команда МУ ЦФКИС "Молния".

Также были определены победители личного первенства среди мужчин и женщин в трех возрастных ступенях комплекса ГТО: шестой (18-29 лет), седьмой (30-39 лет) и восьмой (40-49 лет).