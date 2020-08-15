Первушин: футболистам "Тамбова" не хватило мастерства в матче с ЦСКА

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин считает, что его команде не хватило мастерства, чтобы сравнять счет в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА. Такое мнение он высказал журналистам.

В субботу "Тамбов" проиграл в Москве ЦСКА со счетом 1:2.

"Мы понимали, как играет ЦСКА. На мой взгляд, ЦСКА - это команда, в которой много молодых игроков и они хорошо взаимодействуют, хотят все время открываться за спину, - сказал Первушин. - В первом тайме у нас игра не получилась, во втором ЦСКА, видимо, сознательно отдал нам инициативу, и у нас получался выход из обороны в атаку. Когда это происходит, у нас появляются голевые моменты".

"Один гол забили, не хватило еще мастерства, чтобы забить еще и сыграть вничью", - добавил он.