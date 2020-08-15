{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Первушин: футболистам "Тамбова" не хватило мастерства в матче с ЦСКА

"Тамбов" уступил в матче второго тура РПЛ со счетом 1:2

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин считает, что его команде не хватило мастерства, чтобы сравнять счет в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА. Такое мнение он высказал журналистам.

В субботу "Тамбов" проиграл в Москве ЦСКА со счетом 1:2.

"Мы понимали, как играет ЦСКА. На мой взгляд, ЦСКА - это команда, в которой много молодых игроков и они хорошо взаимодействуют, хотят все время открываться за спину, - сказал Первушин. - В первом тайме у нас игра не получилась, во втором ЦСКА, видимо, сознательно отдал нам инициативу, и у нас получался выход из обороны в атаку. Когда это происходит, у нас появляются голевые моменты".

"Один гол забили, не хватило еще мастерства, чтобы забить еще и сыграть вничью", - добавил он.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Гончаренко: футболистам ЦСКА не стоит дома играть на удержание победного счета
По словам тренера, сейчас достаточно много непредсказуемых матчей, поэтому важно набирать по три очка в начале чемпионата
Читать полностью