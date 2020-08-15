Эксперт: Дзагоев не может выдержать полный матч, но еще будет полезен ЦСКА

Дзагоев был заменен на 28-й минуте матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Тамбовом" (2:1) , получив травму мышцы бедра. В матче первого тура против подмосковных "Химок", который состоялся 8 августа и завершился победой ЦСКА со счетом 2:0, 30-летний Дзагоев также получил повреждение и покинул поле на 55-й минуте.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев по состоянию здоровья не может выдержать 90 минут, но еще будет полезен команде, выходя на замену. Такое мнение высказал ТАСС бывший врач сборной России Юрий Васильков.

"К сожалению, Дзагоеву, наверное, придется посидеть на скамейке запасных, выходить только на замену. Он не выдерживает два тайма, но игрок такого плана может помочь и выходя на полчаса, раздавать передачи. Он будет полезен в концовках игры, но придется подстраиваться под его здоровье. Думаю, что заканчивать карьеру ему рано, он сделал многое для ЦСКА", - считает Васильков.

"Самое главное - сделать плавный переход от активного футболиста в запасного игрока, а уже через пару лет проводить его достойно. В футболе очень маловероятно, что он снова сможет играть по 90 минут, это шанс один на миллион. Если в организме есть изменения, есть нарушение работы системы кровообращения, то уже ничего не сделаешь. Немножко можно подстроиться, но это только на время", - добавил собеседник агентства.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. Вместе с клубом стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), пятикратным серебряным (2008, 2010, 2015, 2017, 2018) и бронзовым призером (2012) национального первенства. Также Дзагоев по четыре раза побеждал в Кубке России (2008, 2009, 2011, 2013) и Суперкубке России (2009, 2013, 2014, 2018).

В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, забил девять мячей и сделал девять результативных передач. Футболист выступал на чемпионате Европы 2012 года, чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.